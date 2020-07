Kersten neemt Hulpmiddelencentrum over

Publicatie: wo 22 juli 2020 13.17 uur

LEEUWARDEN - Eind juni heeft Kersten Hulpmiddelenspecialist een groot deel van het failliete Hulpmiddelencentrum (HMC) overgenomen. Het HMC werd in april door de rechtbank failliet verklaard. Met de overname breidt Kersten haar dienstenpakket uit. Particulieren kunnen vanaf nu ook bij Kersten terecht voor het lenen, huren of kopen van een hulpmiddel.

Kersten zal de dienstverlening vanuit de voormalige HMC-vestiging in Leeuwarden continueren. Deze vestiging is tijdens deze overnameperiode open gebleven en zal open blijven, maar onder de vlag van Kersten. Met de overname zijn ook medewerkers vanuit HMC meegegaan. Hierdoor is meteen de goede kennis in huis en kan – zoals vanouds – kwaliteit worden gegarandeerd. Ook Kersten heeft met alle zorgverzekeraars contracten.

Als gevolg van de coronacrisis zijn alle uitleenpunten een aantal maanden geleden tijdelijk gesloten. Inmiddels zijn er een aantal uitleenpunten weer geopend en wordt er hard gewerkt om andere uitleenpunten te (her)openen.