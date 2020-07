Fietsster aangereden in BroeksterwÃ¢ld

Fietsster aangereden in Broeksterwâld

Publicatie: wo 22 juli 2020 13.03 uur

BROEKSTERWâLD - Een fietsster is woensdag rond het middaguur gewond geraakt bij een aanrijding met een auto. Het ongeval vond omstreeks 12.13 uur plaats op de kruising van de Patrimoniumwei met de Schwartzenbergloane in Broeksterwâld.

De bestuurster van een rode auto had het meisje op de elektrische fiets over het hoofd gezien. Een aanrijding was het gevolg. Zowel de politie als een ambulance kwamen ter plaatse om eerste hulp te verlenen. Het meisje is door familie opgehaald en doorverwezen voor verdere behandeling bij de spoedeisende hulp van het MCL in Leeuwarden.

