2de Hands Wonen 5 dagen in de week open

Publicatie: wo 22 juli 2020 11.30 uur

DRACHTEN - Aan de Handwerkerszijde in Drachten zit al meer dan drie jaar 2de Hands Wonen. Tot nu toe was deze winkel drie dagen per week geopend. Maar sinds dinsdag kunnen bezoekers hier van dinsdag tot en met zaterdag terecht!

Hoewel er wonen in de naam zit staat er veel meer dan alleen meubels en woonaccessoires. Van kleding tot zelfs spelcomputers, er is van alles te krijgen bij 2de Hands Wonen. Ook is er een speciale witgoed hoek ingericht in deze winkel. Daarnaast varieert het aanbod van dag tot dag door de continue toestroom van nieuwe producten.

Maar toch is het geen typische kringloopwinkel benadrukt eigenaar Guido de Vries. “Bij een kringloopwinkel worden de spullen ingebracht door andere, hier breng ik de spullen zelf in.” De Vries is namelijk ook eigenaar van een ontruimingsbedrijf. “Als wij een woning ontruimen kijk ik wat een goede aanvulling zou zijn voor de winkel, dat wordt dan apart ingepakt.” Deze combinatie maakt 2de Hands Wonen een uniek concept.

2de Hands Wonen is te vinden aan de Handwerkerszijde 100 in Drachten. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 tot 17.00. Meer informatie is te vinden op de Facebookpagina.

FOTONIEUWS