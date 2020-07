Agent ontslagen vanwege drugsbezit

Publicatie: di 21 juli 2020 18.16 uur

DRACHTEN - De politiemedewerker die werkte bij de politie-eenheid Drachten is ontslagen vanwege drugsbezit en het witwassen van geld. Dat heeft de politie dinsdag bekendgemaakt.

De man werd op 1 juni aangehouden op verdenking van onder meer het bezit van verdovende middelen en witwassen en werd destijds al buiten functie gesteld en geschorst.

De politie: "Hem wordt onder meer zwaar aangerekend dat hij harddrugs gebruikte, dan wel in bezit had. De verdovende middelen werden in zijn auto aangetroffen. Hem wordt verweten daarmee de politie in diskrediet te hebben gebracht. Ook bleek de man criminele contacten te hebben."

Het ontslag is een disciplinaire straf. Het strafrechtelijk onderzoek naar de medewerker is nog niet afgerond.