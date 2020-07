Hallumer misbruikte jarenlang zijn stiefdochters

Publicatie: di 21 juli 2020 16.00 uur

LEEUWARDEN - Een 49-jarige Hallumer heeft vanaf 2009 zo'n 6 tot 7 jaar lang zijn twee minderjarige stiefdochters seksueel misbruikt. Dat gebeurde vlak voor en in de jaren nadat de moeder van de meisjes was overleden. De zusjes waren 8 en 11 jaar oud toen het misbruik begon.

Officier van justitie Thea Pitstra eiste dinsdag tbs met voorwaarden – de 'lichtere' vorm van tbs – en een gevangenisstraf van vijf jaar. Vijf jaar cel is wat maximaal opgelegd kan worden in combinatie met tbs met voorwaarden.

Rapport reclassering nog niet gereed

Wat die voorwaarden moeten inhouden, moet door de reclassering worden onderzocht. Omdat dat rapport voor de zitting van dinsdag nog niet gereed was, werd de zaak aangehouden en doet de rechtbank nog niet, zoals gebruikelijk, over twee weken uitspraak. De Hallumer heeft toegegeven dat hij zijn stiefdochters heeft misbruikt. Alleen verschilt hij met zijn stiefdochters van mening over de intensiteit en de aard van het misbruik.

"Voor het leven beschadigd"

In twee indrukwekkende slachtofferverklaringen staken de slachtoffers niet onder stoelen of banken wat het misbruik met hen heeft gedaan en hoe ze over hun stiefvader denken. Ze moesten hem jaren achter elkaar, dag in dag uit seksueel bevredigen. "Een handje helpen", noemden ze het allebei. Als ze niet wilden meewerken, kregen ze slaag. In het misbruik zou hij steeds verder zijn gegaan, tot aan geslachtsgemeenschap toe. Een van de meisjes zei zonder omwegen dat ze door haar stiefvader was verkracht. "Je hebt ons voor het leven beschadigd", voegde ze de verdachte verwijtend toe.

"Geweld, angst, dwang en geheimen"

Erover praten mochten ze niet. De Hallumer dronk veel, één tot twee flessen wijn per dag, en zei dat hij zich lang niet alles meer kon herinneren. Hij is volgens gedragsdeskundigen verminderd toerekeningsvatbaar. Hij heeft een licht verstandelijke beperking en er is bij hem sprake van een persoonlijkheidsstoornis met narcistische en anti-sociale trekken en een ziekelijke stoornis in de vorm van pedofilie. Een langdurige klinische behandeling is nodig om herhaling te voorkomen.

"Ik ben een viespeuk"

De Hallumer heeft volgens de deskundigen de neiging om de zaken te bagatelliseren. Hij zou niet hebben stilgestaan bij het strafbare van zijn handelen. Rechtbankvoorzitter Bert Dölle miste iets van spijt bij de verdachte. Dölle: “Was de lust sterker dan het geweten?" Spijt had de Hallumer volgens zijn zeggen wel degelijk. Op de zitting bood hij meermaals zijn excuses aan. "Het ligt niet aan de meiden, maar het ligt aan mij", zei hij geëmotioneerd. "Ik ben een viespeuk, ik ben een klootzak, ik weet het."