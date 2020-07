Buitenbrandje in vijf minuten geblust

Publicatie: di 21 juli 2020 15.42 uur

OUDEGA - Aan de Geau in Oudega zag dinsdagmiddag een getuige een buitenbrand. Om 13.58 uur werd de brandweer gebeld. Zowel een ploeg uit Burgum als Drachten kwamen ter plaatse.

Met een straal water was het vuur binnen 5 minuten gedoofd. Er stond zo'n 20 vierkante meter in brand. Nadat de brand geblust was, konden den spuitgasten weer terugkeren naar de kazerne.

