Cokesnuiver rijdt veel te hard langs politiebureau

Publicatie: di 21 juli 2020 12.12 uur

LEEUWARDEN - Een 56-jarige automobilist uit Hurdegaryp reed maandagnacht opvallend snel naar huis. Hij reed als eerste razendsnel over de Aldlânsdyk in Leeuwarden waar nabijgelegen ook het politiebureau gevestigd is.

Agenten zagen de automobilist rond 0.30 uur rijden. Hij reed vervolgens met een snelheid van 120 km/u over de Anne Vondelingweg. Er geldt hier een maximumsnelheid van 70 km/u. De man werd daarop door de agenten staande gehouden.

Uit een speekseltest bleek dat hij cocaïne had gebruikt. De man is daarop aangehouden en meegenomen naar het bureau voor een bloedproef. De man kreeg een proces-verbaal en een rijverbod van 24 uur.