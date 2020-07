Jongen breekt sleutelbeen na botsing met fietser

Publicatie: di 21 juli 2020 12.07 uur

EARNEWâLD - Een veertienjarige jongen heeft dinsdagochtend zijn sleutelbeen gebroken na een aanrijding met een racefietser. De jongen zou omstreeks 10.25 uur met zijn fiets tegen de andere 35-jarige fietser zijn gereden. Dit gebeurde op de hoofdweg van camping It Wiid in Earnewâld.

De politie en ambulance werden gealarmeerd en om 10.30 uur vloog ook de traumahelikopter uit Amsterdam naar Friesland om een arts ter plaatse te brengen. Halverwege de vlucht nam de traumahelikopter uit Eelde het over en deze landde bij de ambulancepost aan de Ottolaan in Drachten. Hier vond de ontmoeting plaats tussen het traumateam en het ambulancepersoneel. De jongen liep een hersenschudding en gebroken sleutelbeen op.

Het slachtoffer is per ambulance overgebracht naar het UMCG in Groningen. De politie doet onderzoek naar de exacte toedracht van het ongeval.

