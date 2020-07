Drankrijder botst op boom op Spekloane

Publicatie: di 21 juli 2020 09.11 uur

BOELENSLAAN - Een drankrijder botste maandagnacht tegen boom aan de Spekloane in Boelenslaan. Het eenzijdige ongeval vond even na middernacht plaats. De hulpdiensten werden om 0.20 uur gealarmeerd. Zowel de politie, een ambulance en de brandweer kwamen met spoed ter plaatse.

De bestuurder uit Boelenslaan had met zijn Alfa Romeo meerdere bomen geraakt en was vervolgens met zijn voertuig op de kop in de greppel beland. De bestuurder wist, met hulp van omstanders, zijn auto via de kofferbak te verlaten. Het slachtoffer is door het ter plaatse gekomen ambulancepersoneel gecontroleerd. Hij kwam met de schrik vrij. Hij moest wel mee naar het politiebureau omdat hij te diep in het glaasje had gekeken.

