Burgemeester sluit drugspand in Boelenslaan

Publicatie: ma 20 juli 2020 16.42 uur

BOELENSLAAN - Burgemeester Oebele Brouwer van de gemeente Achtkarspelen heeft op maandagmiddag een woning aan de Andrys Geartswei in Boelenslaan gesloten. De woning is gesloten voor een periode van drie maanden omdat er eerder door de politie verschillende soorten soft- en harddrugs werden aangetroffen. Het ging hierbij om GHB, amfetamine en wiet. De woning is verzegeld en er zijn posters aangebracht met daarop de kennisgeving van sluiting.

Drugsbeleid

De regels voor het drugsbeleid zijn in 2018 aangescherpt door de burgemeesters in Noordoost Fryslân. Met het nieuwe beleid is direct duidelijk wanneer een woning, of een andere locatie waar drugs wordt verhandeld of geteeld, door de burgemeester gesloten wordt. Het gemeentelijk drugsbeleid van Achtkarspelen staat los van een eventuele strafrechtelijke vervolging van de aangehouden inwoners, hierover neemt het Openbaar Ministerie een beslissing.