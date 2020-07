Corona CinÃ©ma van start in de Bonifatiuskapel

Corona Cinéma van start in de Bonifatiuskapel

Publicatie: ma 20 juli 2020 13.06 uur

DOKKUM - Een grote bioscoopattractie in Noordoost Friesland staat voor de deur komend weekend: filmvoorstellingen op grootbeeld in de Bonifatiuskapel te Dokkum. Een unieke belevenis voor jong en oud in het best geventileerde gebouw in de regio.

Filmhuis Dokkum, de Bonifatiuskapel en Kooistra AV uit Kollumerzwaag werkten samen om deze zomerattractie tot stand te brengen. Vrijdag en zaterdag 24 en 25 juli a.s. is een proefweekend, toegankelijk voor alle geïnteresseerden. Entree is 7,50 euro voor volwassenen, kinderen tot 12 jaar 2,50 euro.

Op vrijdagavond begint het met een filmreprise van de Bonifatius de Musical: voor wie dit spectaculair theaterstuk uit 2012 - met muziek, humor en drama - nog niet gezien heeft. Hoofdrollen voor Syb van der Ploeg, Richard Spijkers, Theun Plantinga en Wieneke Remmers. 'Bonifatius' werd live opgevoerd in de kapel en trok destijds 13.000 bezoekers.

Zaterdagmiddag om 16.00 uur is een prachtige kindervoorstelling ‘Dr. Doolittle’, voor kinderen en gezinnen. Zaterdagavond om 20.00 uur een dramafilm uit de Verenigde Staten: indrukwekkend en ontroerend voor breed publiek.

In verband met corona is reservering bij het Filmhuis Dokkum vooraf verplicht. Maximum aantal bezoekers is 100: wie het eerst komt, die het eerst maalt. Zitplaatsen zijn op 1.5 meter afstand van elkaar. Bij voldoende belangstelling wordt Corona Cinéma in augustus en september elke 14 dagen herhaald. Elke keer met nieuwe films in een weekendcyclus.

Meer info: www.filmhuis-dokkum.nl