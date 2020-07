Koffiezetapparaat gestolen bij kaatsvereniging

Publicatie: ma 20 juli 2020 12.56 uur

DOKKUM - Voor de vijfde keer in een jaar tijd is kaatsvereniging Oostergo in Dokkum de dupe geworden van een inbraak. Afgelopen weekeinde werd een hek doorgeknipt en een deur van het gebouw geforceerd.

Er werd o.a. een koffiezetapparaat van het merk Nespresso Magimix Inissia (foto) buitgemaakt. Deze was net nieuw aangeschaft. De kaatsvereniging heeft aangifte bij de politie gedaan. De kaatsvereniging is gevestigd nabij VV Dokkum.