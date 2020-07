WoonFriesland doet inspecties met een drone

Publicatie: ma 20 juli 2020 11.43 uur

GROU - WoonFriesland gaat haar woningen inspecteren met een professionele drone van het Friese bedrijf Aeroscan. Vanaf 20 juli worden de technische inspecties uitgevoerd aan de buitenkant van de volledige woningvoorraad van WoonFriesland.

Het sociaal verhuurbedrijf is de eerste woningcorporatie in Nederland die voor haar gehele bezit de staat van haar huizen op deze wijze inspecteert. De innovatieve drone (een soort mini-helikopter) is uitgerust met een fotocamera met ultrahoge resolutie. Deze kan snel een groot gebied in beeld brengen en verwerkt alle beelden supersnel en brengt dit jaar alle onderhoudsgegevens digitaal in kaart.



De drone meet heel precies de benodigde gegevens van gevels, dakbedekking en kozijnen. De data wordt omgezet in een digitale replica van de woning. Aan de hand hiervan kunnen inspecteurs van WoonFriesland de staat en kwaliteit van gevels en dergelijke bepalen. Hierdoor kunnen zij zaken als vocht, houtrot en warmteverlies in een vroeg stadium signaleren of zelfs voorkomen.

Nauwkeurige onderhoudsgegevens

Per 20 juli start de inspectie van maar liefst duizend huurwoningen. Omdat het gaat om onbemande inspecties is dit coronaproof. Ter plekke werkt een team van drie mensen aan de inspectie: een gecertificeerd drone-piloot, een remote pilot die de kwaliteit van de beelden en de data bewaakt en een grond-assistent die de veiligheid bewaakt van de omgeving. Na de eerste duizend woningen volgt dit jaar de rest van de woningvoorraad: in totaal twintigduizend objecten van WoonFriesland.