Sytse Bokma wint fierljeppen in Burgum

Publicatie: zo 19 juli 2020 15.23 uur

BURGUM - De eerste wedstrijd van het fierljepseizoen in Burgum is zaterdag gewonnen door Sytse Bokma uit Hindeloopen. Hij was de sterkste bij de mannen met een afstand van 20.25 meter. Ysbrand Galama werd tweede met 20.01 meter. Nard Brandsma pakte met 19.90 meter de derde plek.

Bij de vrouwen was Marrit van der Wal uit It Heidenskip de beste. Met 16.70 meter pakte zij met afstand de overwinning in Burgum. Rutger Haanstra uit It Heidenskip pakte met 19.28 meter de overwinning bij de junioren. Lisse van der Knaap won met 14.47 bij de meisjes. De dagtitel bij de jongens ging naar Wytse Steenstra met een sprong van 16.62 meter.

De meest spectaculaire sprong werd in de middag gesprongen door Bart Helmholt. Hij maakte na vier jaar zijn rentree en moest daarom starten in de tweede klasse. Hij sprong gelijk het verst van de dag met 20,94 meter. Na 4 wedstrijden kan Helmholt weer uitkomen in de eerste klasse in de avondwedstrijden.

