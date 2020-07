Nieuwe kruising in DamwÃ¢ld en kijkje in De Falom

Nieuwe kruising in Damwâld en kijkje in De Falom

19 juli 2020

DAMWâLD - De kruising van de Haadwei met de Badhúswei in Damwâld is nagenoeg klaar. De kruising wordt overzichtelijker gemaakt en de snelheid voor het verkeer moet hiermee teruggebracht worden naar 30 kilometer per uur. Zo kunnen binnenkort leerlingen, personeel en ouders die gebruik maken van de nieuwe Campus, veilig oversteken.

Het veiliger maken van de kruising is één van de maatregelen die de gemeente neemt om de verkeersveiligheid op en rond de Haadwei verder te verbeteren. Ook in de Falom zijn enkele maanden geleden de verkeersremmers vervangen. De paaltjes werden door auto's kapot gereden. Robuuste bloembakken zijn er nu voor in de plaats gekomen.