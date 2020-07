Traumaheli landt op schelpenpad

Publicatie: zo 19 juli 2020 11.52 uur

DRACHTEN - De traumaheli van het Mobiel Medisch Team landde zondagochtend in alle vroegte op een schelpenpad bij de kruising van de Lauwers met de Overstesingel in Drachten.

Even na 5.00 uur werden de hulpdiensten opgeroepen voor medische ondersteuning in een woning in woonwijk De Drait. Via de helikopter werd een arts ter plaatse gebracht.