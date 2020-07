Zandsculptuur na Ã©Ã©n nacht vernield

Zandsculptuur na één nacht vernield

Publicatie: zo 19 juli 2020 10.12 uur

KOLLUM - Het zandsculptuur op de Voorstraat in Kollum is in de nacht van zaterdag op zondag vernield. Ondanks dat het kunstwerk goed was afgeschermd met bouwhekken wisten onbekenden het zandkunstwerk toch te vernielen.

Ze hebben geprobeerd om met een stuk hout het kunstwerk te vernielen, dit is aardig gelukt. Waar zandkunstenaar Sikke-Bart Frieling twee dagen werk heeft gehad is dit in één nacht vernield. De getuige is een stuk hout.

