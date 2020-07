Volvo XC 60 in brand op A6 bij Joure

Publicatie: za 18 juli 2020 14.00 uur

SCHARSTERBRUG - Een Volvo XC 60 uit 2019 is zaterdagmiddag in brand gevlogen op de A6 ter hoogte van Scharsterbrug. De inzittenden reden richting Joure toen de brand ontstond. Ze konden zich op tijd in veiligheid brengen.

De brandweer is om 13.24 uur ter plaatse gekomen om de brand te blussen. De brand ontstond aan de voorzijde van het voertuig. De oorzaak is onbekend.

FOTONIEUWS