Bestuurder had speed en GHB op: 80 uur werkstraf

Publicatie: za 18 juli 2020 08.30 uur

LEEUWARDEN - Een 29-jarige inwoner van Harkema is vrijdag door de politierechter bij verstek veroordeeld voor rijden onder invloed van speed en GHB. De man was vrijdag ook gedagvaard omdat hij zou zijn doorgereden na een aanrijding. Daarvan werd hij vrijgesproken, omdat uit het proces-verbaal bleek dat hij na de botsing een Whatsapp-bericht had gestuurd naar de eigenaar van de bestelbus die hij had geraakt.

De aanrijding vond plaats op 4 januari vorig jaar, aan de Homear in Harkema. In het app-bericht had de verdachte gevraagd of de eigenaar van de bus schade had. Voor de officier van justitie was dat te laat en had hij zich meteen moeten melden, maar de rechter dacht er anders over. Op dat punt werd de Harkemaster vrijgesproken. De rechter merkte wel op dat de man ‘een forse documentatie’ heeft op verkeersgebied. De Harkemaster kreeg een werkstraf van 80 uur en een rijontzegging van een half jaar plus een half jaar voorwaardelijk.