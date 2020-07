Dokkumers stuiten op slang in bijkeuken

Publicatie: vr 17 juli 2020 22.24 uur

DOKKUM - Een familie uit Dokkum keek vrijdagavond raar op toen er plotseling een slang in de bijkeuken lag. De familie had gezellig buiten gegeten met de deur van de bijkeuken geopend. Op een zeker moment ontdekte iemand dat de slang in de bijkeuken lag.

Met een emmer wist de familie de slang te vangen. Het gaat vermoedelijk om een Aziatische slang. De politie is bij de bewoners aan de Boargemaster Jonkerstrjitte langs geweest om poolshoogte te nemen. Er is besloten om een specialist uit Zuid-Laren te bellen die de slang vrijdagavond gaat ophalen.

De slang is vermoedelijk ontsnapt en mocht iemand hem missen, de eigenaar kan contact opnemen via 0681480107.