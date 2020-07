Advocaat: verdachte is een hele slechte oplichter

Publicatie: vr 17 juli 2020 21.00 uur

LEEUWARDEN - Was een ex-inwoner van Dokkum (28) nu een hele slimme of juist een hele domme oplichter? Advocaat Jan Diederik Nijenhuis wist het antwoord op die vraag: ‘Hij is een hele slechte oplichter’. Daar was officier van justitie Sus Broekstra het niet mee eens, haar theorie was dat de aanpak van de verdachte ook uitgelegd kon worden als een manier om potentiële slachtoffers over te halen.

Kerstgedachte

De Dokkumer had in december en januari van twee personen geld afgetroggeld. Het eerste slachtoffer had de man, met de kerstgedachte in het achterhoofd, op het NS-station in Leeuwarden op 25 december vorig jaar 100 euro gegeven. De Dokkumer had gezegd dat hij gezegd dat hij het geld nodig had om zijn auto terug te krijgen. Als onderpand gaf de verdachte zijn id-kaart af.

Pinpas en rijbewijs

De goede gever kon fluiten naar zijn geld, maar hij kon wel meteen tegenover de politie de dader identificeren met diens id-kaart. Een week later herhaalde het tafereel zich: ditmaal had de verdachte iemand in Dokkum zover gekregen om hem 60 euro te geven. Hij zei dat hij een auto had gehuurd en wisselgeld nodig had voor de borg. Deze keer liet de Dokkumer zijn pinpas en zijn rijbewijs zien, om zijn goede bedoelingen te tonen.

Schoon schip maken

Beide mannen hadden hun geld niet teruggekregen, tot de verdachte plotseling zeer recent aan allebei geld gaf. De een had alles teruggekregen, bij de man uit Leeuwarden stond de verdachte gisteren voor de deur, hij kreeg als een soort voorschot 65 euro. De verdachte zei dat hij schoon schip wilde maken. Hij was eergisteren ook meteen maar bij de politie geweest om vijf andere strafbare feiten te bekennen, die kennelijk nog niet bij justitie bekend waren.

Geen oplichting maar flessentrekkerij

Op de dagvaarding van vrijdag stonden nog twee feiten: eind december had de man bij twee eetgelegenheden in Dokkum eten en drinken besteld zonder te betalen. De officier had deze zaken ook als oplichting gekwalificeerd, maar dat was volgens de rechter niet juist: de Dokkumer had zich niet schuldig gemaakt aan oplichting, maar aan flessentrekkerij. Omdat een verdachte niet veroordeeld kan worden voor iets dat hem niet wordt verweten, werd de man in de laatste twee zaken vrijgesproken.

‘Ik heb niks aan de reclassering’

Hij staat bekend als drugsgebruiker en zou volgens de reclassering eigenlijk hulp en ondersteuning moeten hebben. Daar had de verdachte niet veel trek in. ‘Ik heb niks aan de reclassering’, zei hij. Hij wil met een schone lei beginnen, het liefst had hij dat alle zaken, ook die waarvan hij woensdag bij de politie een bekentenis had afgelegd, in één keer behandeld zouden worden. ‘Zo werkt het niet’, reageerde de officier. Broekstra hield de verdachte wel aan zijn uitspraken, dat hij liever af wilde rekenen en zichzelf wel kon redden.

Acht plus drie weken zitten

De officier eiste een maand cel plus twee maanden voorwaardelijk. De Dokkumer zou wat Broekstra betrof een eerder voorwaardelijk opgelegde straf van acht weken alsnog uit moeten zitten. Omdat de man van een deel van de feiten werd vrijgesproken, legde de rechter voor de ‘nieuwe’ feiten een iets lagere straf op dan geëist: zeven weken cel waarvan vier voorwaardelijk. De Dokkumer zal de acht weken ook uit moeten zitten.