Man (69) slaat verkeersregelaar bij skÃ»tsjesilen

Man (69) slaat verkeersregelaar bij skûtsjesilen

Publicatie: vr 17 juli 2020 18.30 uur

LEEUWARDEN - Een Dokkumer (69) die op 30 juli vorig jaar bij het skûtsjesilen in Earnewâld een verkeersregelaar sloeg, is vrijdag door politierechter Monte van Capelle veroordeeld tot een voorwaardelijke werkstraf van 40 uur. De weg was afgesloten met een dranghek. Dat had de Dokkumer volgens de verkeersregelaar aan de kant gezet.

In het gezicht geslagen

Toen het hek terug op zijn plek stond, zou de Dokkumer het opnieuw aan de kant hebben geschoven. Er ontstond over en weer irritatie, waarop de Dokkumer de verkeersregelaar in het gezicht zou hebben geslagen. Dat was gezien door een collega van de verkeersregelaar en een onafhankelijke getuige.

‘Bij de vodden gepakt’

De vrouw van de verdachte, die in de auto zat, had wel gezien dat het uit de hand liep, maar ze had niet waargenomen dat haar man een klap had uitgedeeld. De Dokkumer wilde doorrijden omdat zijn vrouw slecht ter been is. De man zei dat hij de regelaar alleen – op zijn Fries – ‘bij de vodden’ had gepakt. Geslagen had hij niet, hij zei dat zo’n reactie niet bij zijn persoon past.

Regelaar sprak geen Fries

Officier van justitie Sus Broekstra rekende het de verdachte extra zwaar aan dat hij iemand had mishandeld die in functie was. Broekstra eiste een werkstraf van 40 uur. ‘U heeft zichzelf daar niet in de hand gehad’, concludeerde rechter Monte van Capelle. De frustratie van de verdachte was deels gebaseerd op het feit dat de regelaar geen Fries sprak.

‘Eerste rijkstaal is Nederlands’

Dat had de Dokkumer dan maar moeten accepteren, vond Van Capelle. ‘Onze eerste rijkstaal is en blijft het Nederlands. Je mag niet van iedereen in de provincie verlangen dat die dan ook maar Fries kan spreken’. Het ging de rechter te ver om de verdachte, die een blanco strafblad had, een onvoorwaardelijke werkstraf op te leggen. De man moet aan de verkeersregelaar 300 euro smartengeld en 10 euro reiskosten betalen.