Auto in botsing met tractor in Noardburgum

Publicatie: vr 17 juli 2020 18.28 uur

NOARDBURGUM - Een automobilist is vrijdag om 18.13 uur op de Dokter Ypeijlaan bij Noardburgum in botsing gekomen met een tegemoetkomende tractor. De bestuurder reed richting Burgum en zou de bocht in het midden genomen hebben. Op dat moment kwam er vanaf de andere kant een tractor met aanhangwagen. Een botsing was het gevolg waarbij de bestuurder met zijn voertuig in de sloot tot stilstand kwam. Hij raakte bekneld in zijn voertuig.

De brandweer moest er aan te pas komen om de man uit zijn benarde positie te bevrijden. De brandweerlieden zouden aan de slag met het portier toen de man opeens zelfstandig de deur opende en er uitklom. Hij hoefde verder ook niet mee naar het ziekenhuis.

De weg was tijdens de afhandeling van het ongeval afgesloten voor het doorgaande verkeer. De tractor kwam met de grijper tot stilstand tegen een boom. Naast de brandweer kwam ook een ambulance ter plaatse.

FOTONIEUWS