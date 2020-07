Fietsster aangereden op parkeerterrein

Publicatie: vr 17 juli 2020 14.58 uur

DAMWâLD - Een fietsster is vrijdagmiddag aangereden op het parkeerterrein aan de Conradi-Veenlandstrjitte in Damwâld. Een automobilist zag haar over het hoofd bij het inparkeren.

De vrouw kwam met de schrik vrij. Uit voorzorg kwam er nog wel een ambulance ter plaatse. Deze heeft de vrouw thuisgebracht. De politie heeft de elektrische fiets meegenomen.