Vrouw rijdt door na aanrijding: 500 euro boete

Publicatie: vr 17 juli 2020 14.15 uur

LEEUWARDEN - Een 38-jarige Burgumse, die was doorgereden nadat ze op de rotonde bij Hurdegaryp een andere auto had geraakt, is vrijdag door de politierechter veroordeeld tot een boete van 500 euro. De vrouw reed op 20 september vorig jaar op de buitenste baan van de rotonde. Ze schampte met haar auto een Peugeot die op de binnenbaan reed.

Niets van de aanrijding gemerkt

De vrouw zei dat ze niets van de aanrijding had gemerkt. De Peugeot had een forse kras op de wielkast opgelopen en ook de auto van de Burgumse had schade. Ze moest wel gemerkt hebben dat ze de andere had geraakt, concludeerde de officier van justitie. De bestuurder van de Peugeot had nog geprobeerd de vrouw met lichtsignalen te waarschuwen, maar ze was doorgereden. "Ik dacht die is boos", zei de Burgumse.

‘Meer dan een pittige rijstijl’

De vrouw is eerder veroordeeld voor rijden onder invloed, de proeftijd was een paar maanden eerder afgelopen. Ze had in april wel een snelheidsboete van 530 euro gekregen. "Dat is meer dan een pittige rijstijl", stelde de officier. De verdachte zei dat ze alsnog in contact wil komen met de bestuurder van de Peugeot, om de schade te regelen. "Hij zat hier ook niet op te wachten", aldus de Burgumse.