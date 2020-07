Brandweer redt reiger verstrikt in visdraad

Publicatie: vr 17 juli 2020 13.00 uur

NOARDBURGUM - De Burgumer brandweer heeft vrijdag rond het middaguur een reiger gered die verstrikt was geraakt door een visdraad en een haak. Een getuige had de reiger over de Oude Commissieweg zien strompelen en de reiger streek daarna neer op een nest in een vijver, verscholen tussen het riet.

De getuige had aanvankelijk de dierenambulance gebeld maar die wilde niet komen. De brandweer kwam wel gelijk in actie. De reiger had een haak met visdraad in de bek. Ook zat er nog een vis aan. De brandweer wist de visdraad weg te knippen. De dierenambulance was in de tussentijd ook gebeld en deze is langs gekomen om de reiger mee te nemen voor behandeling.

