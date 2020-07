Noardeast-FryslÃ¢n spant kroon met coronaboetes

Noardeast-Fryslân spant kroon met coronaboetes

Publicatie: vr 17 juli 2020 08.00 uur

DOKKUM - In de gemeente Noardeast-Fryslân zijn de meeste coronaboetes uitgedeeld in de WâldNet-regio. In Friesland werden verder alleen in Leeuwarden nog meer boetes uitgedeeld. Dat blijkt uit cijfers van de Volkskrant (opgevraagd bij het Openbaar Ministerie).

In Noardeast-Fryslân werden 54 mensen op de bon geslingerd. Verder is het beeld per gemeente heel wisseld. Zo werden er bijvoorbeeld in Tytsjerksteradiel en Schiermonnikoog helemaal geen boetes uitgedeeld.

Overzicht in Friesland