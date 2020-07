Vijf kippen gedood in ren bij huis in Buitenpost

Publicatie: do 16 juli 2020 15.53 uur

BUITENPOST - Vijf jonge kippen zijn woensdagnacht gedood in een ren bij een woning in Buitenpost. De 52-jarige bewoonster laat deze site weten dat ze er kapot van is. Van één kip is het kopje zelfs afgerukt.

De bewoonster dacht eerst aan een roofdier maar er bleek helemaal geen toegang te zijn tot de ren. Er waren geen gaten in de ren of in de grond gemaakt. Alleen via het deurtje is het dan mogelijk om binnen te komen. "Maar een roofdier legt de kop niet netjes voor de deur. Deze neemt zijn prooi mee...." zo concludeert de bewoonster. "De arme dieren hadden geen schijn van kans."

De bewoonster heeft een hart voor dieren en werkt ook mee aan de actie 'Red een legkip'. In overleg met boeren worden kippen opgehaald zodat ze niet geruimd hoeven te worden. Dit betreft dan kippen die nauwelijks meer eieren leggen en niet meer productief zijn voor de kippenboer. De bewoonster denkt niet dat het incident hiermee te maken heeft.

In het verleden is het eerder eens gebeurd dat er kippen zijn gedood. De politie is donderdagochtend langsgekomen om de zaak te bestuderen. Het is nog onduidelijk of er ook een aangifte zal volgen.

