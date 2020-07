Mishandeling Grou: Alles boven de middel was kapot

Publicatie: do 16 juli 2020 15.15 uur

LEEUWARDEN - Een inwoner van Kootstertille (34) die in de nacht van 28 september vorig jaar in een woning aan de Mr. Pieter Jelles Troelstrawei in Grou een toen 44-jarige Leeuwarder ernstig heeft mishandeld, is donderdag wegens poging tot doodslag veroordeeld tot een celstraf van een jaar en tbs met dwangverpleging.

‘Alles boven de middel was kapot’

Het slachtoffer was er zeer ernstig aan toe toen de politie de man rond vijf uur ‘s ochtends bewusteloos aantrof. ‘Vrijwel alles boven de middel was kapot’, stelde de rechtbank. De man had een gebroken oogkas, meerdere gebroken ribben, een gebroken kaak, een gescheurde lever, twee klaplongen, een schedelbreuk en een gekneusd hart overgehouden aan de mishandeling. De Leeuwarder heeft ruim een maand op de intensive care gelegen, waarna een lange revalidatie volgde.

Knokkels kapotgeslagen

Toen de verdachte werd aangehouden bleek dat hij zijn knokkels kapot had geslagen. Hij was door de toen 28-jarige bewoonster naar de woning in Grou gelokt. De vrouw was gebeld door iemand die zei dat de Tilster een seksadvertentie met haar naam in de Kollumer Courant had geplaatst. Achteraf bleek het te gaan om wat de rechtbank een ‘prank call’ noemde, een foptelefoontje. De Leeuwarder kwam even later langs en sprak de Tilster aan op de seksadvertentie.

Uit zelfverdediging gehandeld

De Tilster kreeg klappen met een bahco, hij liep een hoofdwond op en een gebroken neus. Op zijn beurt sloeg hij het slachtoffer knock-out. De rechtbank oordeelde dat de Tilster in eerste instantie uit zelfverdediging heeft gehandeld. Er was volgens de rechtbank sprake van ‘een ogenblikkelijke wederrechtelijke aanranding’ waaraan hij zich niet kon onttrekken. Hij had wel de grenzen van de noodzakelijke verdediging overschreden, maar omdat hij had gehandeld ‘in een hevige gemoedsbeweging’, was het volgens de rechtbank een typisch geval van noodweerexces.

Deskundigen adviseerden gedwongen behandeling

De Tilster ging echter een grens over, toen hij het slachtoffer, nadat de man weer bij bewustzijn was gekomen, opnieuw sloeg en schopte. De man heeft een strafblad en is verslaafd aan GHB. Hij is volgens de rechtbank ‘beperkt begaafd’ en hij lijdt aan verschillende stoornissen, waaronder borderline en een anti-sociale persoonlijkheidsstoornis. Gedragsdeskundigen adviseerden een gedwongen (tbs-) behandeling. Uit eerdere veroordelingen is gebleken dat de Tilster zich niet aan door de rechtbank opgelegde voorwaarden houdt, waardoor een ambulante behandeling volgens de deskundigen gedoemd was te mislukken. Het slachtoffer had een schadevergoeding van bijna 60.000 euro ingediend. De rechtbank vond de vordering te complex om in een strafzaak te behandelen, de Leeuwarder zal zich tot de burgerlijke rechter moeten wenden om de schade vergoed te krijgen.