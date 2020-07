Hoger beroep moordzaak Van Seggeren 2,3,4 november

Publicatie: wo 15 juli 2020 14.24 uur

LEEUWARDEN - De moord op Tjeerd van Seggeren wordt begin november in hoger beroep behandeld. Dat werd woensdag bekendgemaakt tijdens een pro forma-zitting bij het gerechtshof in Leeuwarden. Jessica B., de weduwe van Van Seggeren, werd op 11 juli vorig jaar door de rechtbank veroordeeld tot 20 jaar cel voor de moord op haar echtgenoot. De vrouw heeft altijd iedere betrokkenheid ontkend.

Ziekte van psychiater

Op 11 november vorig jaar bepaalde het gerechtshof dat B. voor psychologische observatie moest worden opgenomen in het Pieter Baan Centrum (PBC) in Utrecht. Ze is daar begin maart naar toegegaan, maar vanwege de corona-uitbraak en ziekte van een behandelend psychiater werd de opname onderbroken. Het is de bedoeling dat B. van 12 augustus tot 9 september weer naar het PBC gaat om de observatie af te ronden.

Mogelijks stoornis

Tijdens het onderzoek in de aanloop naar de rechtszaak had een psycholoog al aangegeven dat er bij B. mogelijk sprake was van persoonlijkheidsproblematiek. De psycholoog kon die problematiek niet vertalen naar een mogelijke stoornis, mede doordat B. niet is geobserveerd in een kliniek. Dat was reden voor het hof om B. ter observatie naar het PBC te sturen.

Vijf getuigen

De raadsman deed het verzoek op de zitting van november om vijf getuigen te horen, dat is inmiddels gebeurd. Op 7 oktober volgt dan een nieuwe pro forma-zitting – dat moet volgens de wet om de drie maanden – waarna de zaak op 2, 3 en 4 november inhoudelijk zal worden behandeld. Tijdens die zitting kwam de advocaat van B. ook met het verzoek om de zaak niet in Leeuwarden maar in Arnhem te behandelen. Volgens de advocaat had er bij de rechtbank 'enige mate van vooringenomenheid' gespeeld bij de veroordeling van zijn cliënte. Het hof ging daar niet in mee. 'Het moet daar plaatsvinden waar het zich heeft afgespeeld', stelde raadsheer-voorzitter Harm Jan Deuring.

‘Berekenend en planmatig’

Jessica B. is door de rechtbank veroordeeld tot 20 jaar cel voor de moord op haar man Tjeerd van Seggeren, toen 37 jaar oud. De rechtbank ging uit van moord met voorbedachte rade: de vrouw is volgens de rechtbank ‘berekenend en planmatig’ te werk gegaan. Ze heeft haar man, nadat hij het Freeze Force Festival in De Westereen had bezocht, in het weiland aan de Bûterwei gelokt waar Van Seggeren door geweld om het leven is gekomen. Het Openbaar Ministerie (OM) vermoedde dat B. hulp van buitenaf heeft gehad, waarschijnlijk van familieleden uit Duitsland. Het OM heeft dat echter niet hard kunnen maken.

‘Concrete bewijzen’

De rechtbank concludeerde dat er aanwijzingen waren ‘voor het aandeel van anderen’. Maar tegelijkertijd ontbraken volgens de rechtbank ‘concrete bewijzen’ dat de weduwe hulp heeft gehad. Een moordwapen – ‘een smoking gun’ noemde de officier van justitie het – is nooit gevonden. De rechtbank stelde dat B. ‘een financieel belang’ had bij de dood van haar echtgenoot. Het huwelijk was al lange tijd niet goed, maar er was wel een overlijdensverzekering van zes ton afgesloten. Omdat er geen testament was, zou het volledig vermogen van Van Seggeren te goede komen aan de weduwe en de kinderen.