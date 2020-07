Melkmachine Centrum Noord failliet verklaard

Publicatie: wo 15 juli 2020 14.00 uur

LEEUWARDEN - Melkmachine Centrum Noord in Drachten is dinsdag failliet verklaard door de rechtbank in Leeuwarden. Zo'n dertig mensen zijn werkzaam bij het bedrijf. Voor zover bekend kunnen ze vooralsnog doorwerken.

Het bedrijf leverde o.a. stalinrichtingen, voersystemen en melkinstallaties aan melkveehouderijen. Hillie Lunter uit Drachten is benoemd tot curator.