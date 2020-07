Hele wijk wint cadeaukaarten Postcode Loterij

Publicatie: wo 15 juli 2020 13.35 uur

DOKKUM - Een hele wijk (postcodegebied 9101) in Dokkum valt in de prijzen in de trekking van de Postcode Loterij. De winnaars winnen per lot een shoptegoed van 50 euro dat kan worden ingeruild voor diverse cadeaukaarten naar keuze.

De cadeaukaarten zijn te besteden bij ondernemers en winkeliers in de buurt. Naast de schenkingen aan goede doelen, wil de Postcode Loterij zo ook via het prijzenpakket een steentje bijdragen en de ondernemers een hart onder de riem steken.

Met het gewonnen shoptegoed kunnen de winnaars uit Dokkum verschillende cadeaukaarten uitkiezen. De kaarten zijn in te wisselen bij lokale ondernemers die zijn aangesloten bij een van de cadeaukaarten naar keuze: Bakkers-, Koffie-, Lokaal Vers-, IJs- en Restaurant cadeaukaart, Nationale Horeca cadeaukaart, HEMA cadeaukaart en de Fashioncheque. Winnaars krijgen ook de mogelijkheid om een deel van het gewonnen tegoed te doneren aan Voedselbanken Nederland. De winnaars worden binnenkort per brief over hun prijs geïnformeerd.