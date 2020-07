Inbreker houdt de kaken op elkaar: 15 maanden cel

Publicatie: wo 15 juli 2020 12.30 uur

LEEUWARDEN - Een 29-jarige veelpleger gaat 15 maanden achter de tralies voor de inbraak in het dorpshuis in Reitsum, op 6 mei, en de diefstal van een bedrijfsbus in Dokkum. Bij het laatste voorval bleef het bij een poging, de eigenaar van de bus slaagde erin de dief te overmeesteren. De man zat ‘s nachts tv te kijken toen hij hoorde dat zijn bus werd gestart.

Inbraak in dorpshuis

De dief wilde net wegrijden toen de eigenaar de portier openrukte en na wat geworstel erin slaagde de contactsleutel om te draaien. Vlak daarvoor had de bus nog wel een scooter en een boot geramd. In de nacht van 27 op 28 november vorig jaar was er ingebroken in het dorpshuis in Reitsum. De inbrekers hadden twee kassa’s opengebroken. Op een handschoen was het DNA van de verdachte aangetroffen.

Openbreken van muntautomaten

Die beriep zich woensdag op de zitting van politierechter Jolanda Lootsma op zijn zwijgrecht. Alleen de diefstal van de bedrijfsbus in Dokkum gaf hij toe. Over vijf andere verdenkingen – diefstallen en inbraken – wilde hij niets zeggen. Hij werd verdacht van het openbreken van muntautomaten bij een autobedrijf in Hallum en een autowascentrum in Dokkum. Verder zou hij medio februari bij een verhuurbedrijf in Dokkum een bus hebben gestolen en werd hij verdacht van het stelen van gereedschap uit een bedrijfsbusje in Hallum.

Ontloopt hulpverlening

Beelden van het kraken van de muntautomaten waren op Facebook gezet. Drie personen hadden de verdachte herkend, maar die getuigen waren niet door de politie gehoord, waardoor het bewijs ontoereikend was. De verdachte staat bekend als veelpleger, hij is verslaafd aan speed. De reclassering ziet het niet meer zitten met de man, door zijn verslaving ontloopt hij iedere vorm van hulpverlening. Er zou volgens de reclassering gedacht moeten worden aan het opleggen van de ISD-maatregel, ofwel plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders.

Diefstal bus “ontzettend brutaal”

Officier van justitie Margreeth Meijer tilde zwaar aan de inbraak in het dorpshuis. “U snapt kennelijk niet wat voor plaats een dorpshuis heeft in een dorp, het is een gemeenschapshuis en die hebben niet veel geld”. De officier eiste negen maanden cel, plus omzetting van zes maanden voorwaardelijk - opgelegd in 2018 - in een onvoorwaardelijke celstraf. De rechter nam de eis integraal over en noemde de diefstal van de bus “ontzettend brutaal”. “Dit zit tegen een diefstal met geweld aan”, aldus Lootsma.