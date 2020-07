Knipperende slagbomen zorgen voor verwarring

Publicatie: wo 15 juli 2020 11.59 uur

BURGUM - Het verkeer ondervond woensdag aan het einde van de ochtend lichte hinder van knipperende slagbomen op de brug van Burgum. Hoewel de meeste bestuurders zich er weinig van aantrekken, waren er zo nu en dan automobilisten die stopten. Dit zorgde vervolgens voor enig oponthoud.

Alleen de lichtjes in de slagbomen knipperden. Het is onbekend hoelang de storing duurde. Een monteur is in de middag ter plaatse gekomen om het probleem te verhelpen.