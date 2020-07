Man (28) steelt koek en karnemelk

Publicatie: di 14 juli 2020 18.02 uur

KOLLUMERZWAAG - Een 28-jarige man uit Kollumerzwaag is maandag door de politie aangehouden na een winkeldiefstal. Omstreeks 9.15 uur probeerde de man een koek en karnemelk te stelen in een winkel aan het Hoeksterpad in Leeuwarden.

De diefstal werd gezien en de politie werd gebeld. De man is aangehouden en na onderzoek is de verdachte met een proces-verbaal op zak in vrijheid gesteld.