Rijbewijs kwijt binnen 15 minuten na koop motor

Publicatie: di 14 juli 2020 16.04 uur

DRACHTEN - Twee snelle motorrijders moesten afgelopen weekeinde hun rijbewijs inleveren bij de politie. Het weekend met zomers weer was voor de verkeerspolitie een mooie aanleiding om onopvallend te gaan controleren.

De agenten zagen zaterdagmiddag een 26-jarige motorrijder uit Emmeloord met 168 km/u over de A7 bij Drachten rijden. Na correctie reed de man uiteindelijk 62 km/u te hard. Hij werd staande gehouden en zijn rijbewijs werd ingevorderd. De man had de motorfiets waar hij op reed ongeveer een kwartier daarvoor gekocht/op naam gekregen.

Een 24-jarige motorrijder uit de gemeente Aa en Hunze was zondagmiddag de klos. Hij reed met 140 km/u op het Leechlân tussen Grou en Warten. Hij passeerde daarbij op de gedeelde smalle rijbaan enkele fietsers. De maximum snelheid is aldaar 60 km/u. Na correctie bleef 75 km/u te snel over. De man maakte bij de overtreding ook nog een wheelie. Het rijbewijs werd ingevorderd en hij kreeg een boete voor het rijden op 1 wiel. Volgens de politie was het de derde keer in 4 jaar tijd dat de man zijn rijbewijs 'verloor' tijdens een snelle toertocht.