Agent meegesleurd met auto: eis 15 maand cel

Publicatie: di 14 juli 2020 13.45 uur

LEEUWARDEN - Tegen een 24-jarige inwoner van Hoofddorp die op 3 januari met zijn auto een agent meesleurde, is dinsdag 15 maanden cel en een rijontzegging van een jaar geëist. De agent wilde de sleutel uit het contact halen en de bestuurder aanhouden. Via het zogeheten ANPR-systeem (Automatic Numberplate Recognition) was gebleken dat de auto, een grijze Honda Civic, was gestolen.

Veertien meter meegesleurd

Het incident gebeurde bij het BP-tankstation De Horne, aan de A7 bij Haskerhorne, dat vooral bekend is geworden door foto’s van de actie van de blokkeerfriezen, op 18 november 2017. De agent, die samen met een collega in een onopvallend voertuig reed, had geroepen dat hij van de politie was en dat de bestuurder de motor uit moest doen. In plaats daarvan gaf de Hoofddorper gas en werd de agent, half uit de auto hangend zo’n veertien meter meegesleurd.

Bewust op geparkeerde auto afgereden

Toen de Honda een beweging maakte richting een geparkeerde auto, liet de agent los. Hij kon zich met moeite al rennend staande houden. De agent was ervan overtuigd dat de bestuurder een bewust op de geparkeerde auto was afgereden om hem tussen het portier en de auto te klemmen. De Hoofddorper ging er vandoor, met twee politiewagens in zijn kielzog. Tijdens de vlucht verloor de man in een bocht de macht over het stuur.

In een weiland overmeesterd

Bij Tjalleberd rende hij door een sloot een weiland in, waar hij werd overmeesterd. Hij zei dat de agent zich niet had gelegitimeerd en hij vervolgens bang en geschrokken was weggereden. Hij was er vandoor gegaan omdat hij geen rijbewijs heeft. ‘Ik was bang dat ik de gevangenis in zou gaan’, aldus de verdachte.

‘Heel ernstig feit’

Officier van justitie Roelof de Graaf vond dat de verdachte welbewust de kans had genomen dat de agent zwaar lichamelijk letsel op zou lopen. ‘Dit is een heel ernstig feit’, zei De Graaf. Hij vond dat de rechtbank aan de agent 600 euro smartengeld moet toewijzen. De politieman heeft aan het voorval mentaal een flinke klap overgehouden, hij heeft een tijd slecht kunnen slapen.

De rechtbank doet op 28 juli uitspraak.