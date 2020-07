Drugsschuur in Gerkesklooster gesloten

Publicatie: di 14 juli 2020 13.37 uur

GERKESKLOOSTER - Burgemeester Oebele Brouwer van de gemeente Achtkarspelen heeft op dinsdagmiddag een schuur aan de Oosterboeren in Gerkesklooster gesloten. De schuur is gesloten voor een periode van twee maanden omdat er eerder door de politie een hennepkwekerij werd aangetroffen.

Hennep is een softdrug die op lijst 2 van de Opiumwet genoemd wordt. De woning op het perceel is niet afgesloten. De schuur is verzegeld en er zijn posters aangebracht met daarop de kennisgeving van sluiting.

De regels voor het drugsbeleid zijn in 2018 aangescherpt door de burgemeesters in Noordoost Friesland. Met het nieuwe beleid is direct duidelijk wanneer een woning, of een andere locatie waar drugs wordt verhandeld of geteeld, door de burgemeester gesloten wordt. Het gemeentelijk drugsbeleid van Achtkarspelen staat los van een eventuele strafrechtelijke vervolging van de aangehouden inwoners, hierover neemt het Openbaar Ministerie een beslissing.