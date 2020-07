Fietser geschept op Lauwers in Drachten

Publicatie: di 14 juli 2020 11.21 uur

DRACHTEN - Dinsdagmorgen ontstond er een verkeersongeval op de inmiddels beruchte rotonde aan de Lauwers in Drachten.

Omstreeks 10:35 uur zag een automobiliste die op de Lauwers reed een fietser, komende vanaf de Eems, over het hoofd. De fietser werd daarbij geschept en kwam hard ten val op het wegdek.

Omstanders en familie verleende eerste hulpverlening in afwachting van een met spoed opgeroepen ambulance. De politie bracht het ongeval in kaart en hoorde onder meer getuigen om de oorzaak te achterhalen. De automobiliste verklaarde dat ze de fietser niet had gezien, in het kader van botsen is blazen moest de vrouw een alcoholtest ondergaan. Van rijden onder invloed bleek geen spraken.

Nadat de ambulancehulpverleners het slachtoffer hadden gecontroleerd op eventuele verwondingen, bleek vervoer naar het ziekenhuis niet noodzakelijk. De jongen werd voorzien van enig verbandwerk en vervolgens door familieleden opgehaald. Ten tijde van het incident bleef de Lauwers ter hoogte van de Eems afgesloten voor al het verkeer.