Grote machines leggen compleet nieuw spoor

Publicatie: ma 13 juli 2020 19.15 uur

FEANWâLDEN - Met zwaar materieel wordt deze week een compleet nieuw spoor aangelegd tussen Hurdegaryp en Buitenpost. Hoewel de aanleg langzaam gaat, is het voor het aanwezige publiek spectaculair om te zien.

Afgelopen weekeinde werd begonnen in Hurdegaryp en maandag werd tussen Feanwâlden en Zwagerbosch gewerkt aan het spoor. Op de ene plek wordt het spoor verwijderd en verderop wordt een compleet nieuw spoor aangelegd met nieuwe spoorstaven, dwarsliggers en ballastgrind. Het oude spoor en dwarsliggers worden keurig opgeruimd.

ProRail maakt gebruik van grote spoorvernieuwingsmachines. "Met dit werk zorgen we voor een goede conditie van de sporen. Dat draagt bij aan het reiscomfort en een betrouwbare treindienst. Na het onderhoudswerk kunnen sporen weer decennia mee." aldus ProRail.

Van 11 tot en met 19 juli wordt er 24 uur per dag aan het spoor gewerkt zodat binnenkort de trein weer volop kan rijden. Vanaf eind december rijdt de Extra Sneltrein Groningen-Leeuwarden (ESGL).

Tijdens de werkzaamheden met zware machines is ook duidelijk geworden dat de ondergrond van het spoor ter hoogte van station Hurdegaryp extra aandacht nodig had. Dit komt door de vele regen volgend op de droge periode. Er is hier grondverbetering toegepast zodat het spoor er weer tijden strak bij ligt.