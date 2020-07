Lege hennepkwekerij opgerold in Marrum

MARRUM - De politie is maandagochtend tijdens een inval aan de Lage Herenweg in Marrum op een deels geruimde hennepkwekerij gestuit, die gevestigd zat in het voormalige chinees-restaurant in het dorp.

Bij het binnengaan van het pand bleek dat het grootste deel door de vermoedelijke daders al was geruimd. Over de aantallen planten die er zijn geteeld is niets bekend.

De woordvoerder van de politie kon bevestigen dat er inderdaad nog een deel van de hennepkwekerij over was, maar alle plantjes en een deel van de apparatuur al weg was. Een gespecialiseerd bedrijf is vervolgens ter plaatse gekomen om de overgebleven resten ook op te ruimen.

Over eventuele daders is nog niets bekend, het onderzoek loopt nog volop.

