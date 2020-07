Overval op hoogbejaard echtpaar:weer 9 jaar geÃ«ist

Overval op hoogbejaard echtpaar:weer 9 jaar geëist

Publicatie: ma 13 juli 2020 14.00 uur

LEEUWARDEN - Tegen de vermeende daders van de gewelddadige overval op een bejaard echtpaar uit Oosterwolde, op 22 juni 2018, is in hoger beroep opnieuw negen jaar cel geëist. De verdachten, een 26-jarige man uit Assen en een 21-jarige inwoner van Emmen, ontkenden net als bij de rechtbank iedere betrokkenheid bij de overval.

Echtpaar werd bedreigd en mishandeld

Bij de overval op het hoogbejaarde echtpaar is veel geweld gebruikt. De slachtoffers, toen 88 en 90 jaar oud, werden ‘s nachts ruw uit de slaap gehaald door de inbrekers. Die wilden de sleutel van de kluis. Toen ze die niet kregen werd het echtpaar bedreigd en mishandeld. De man kreeg klappen op het hoofd, de vrouw – ze is begin dit jaar overleden – kreeg tot twee keer toe een mes op de keel. Toen de oude man zijn vrouw beetpakte om haar te beschermen, werden zijn vingers omgebogen.

Kluis in de kofferbak

Het echtpaar werd opgesloten in de douche. De inbrekers deden de kluis in de kofferbak van hun auto en ramden de garagedeur. De garagedeur en de kluis belandden op de oprit van de overburen. De Assenaar kreeg van de rechtbank 9 jaar cel. Net als de medeverdachte had hij zich ook schuldig gemaakt aan een reeks inbraken, in Drenthe en Noordwolde. De Emmenaar kreeg vier jaar cel, de rechtbank sprak hem wegens gebrek aan bewijs vrij van de overval in Oosterwolde.

Vrijspraak rechtbank “volstrekt ten onrechte”

‘Volstrekt ten onrechte’, meende de advocaat-generaal (AG, de officier van justitie in hoger beroep). Volgens hem beschikte de Assenaar over daderinformatie en is gebleken dat zijn telefoon vlak voor de overval begon een zendmast in Oosterwolde heeft aangestraald.

Bovendien zijn beide verdachten herkend op compositietekeningen in het tv-programma Opsporing Verzocht. De AG houdt de Emmenaar ook verantwoordelijk voor de brandstichting bij een supermarkt in zijn woonplaats. In de nacht van 26 juli werd de gevel van de supermarkt in brand gestoken. De winkeleigenaar zou met de vriendin van de verdachte hebben geflirt.

Het gerechtshof doet op 10 augustus uitspraak.