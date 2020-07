GrandcafÃ©-restaurant 't SmelnehÃ»s sluit deuren

Grandcafé-restaurant 't Smelnehûs sluit deuren

Publicatie: ma 13 juli 2020 10.31 uur

DRACHTEN - 't Smelnehûs aan het Moleneind in Drachten heeft per direct de deuren gesloten. Het nieuws werd via een bericht op Facebook bekendgemaakt door het restaurant: "Na 25 jaar de gezelligste huiskamer van Drachten te zijn geweest, hebben wij met pijn in ons hart besloten om te stoppen. Vanaf vandaag zijn wij dan ook definitief gesloten.

"Wij vinden het een ontzettende moeilijke keuze maar zien nu kans om voor ons en onze medewerkers een passende sluiting te bieden. We willen jullie allemaal ontzettend bedanken voor alle jaren en het gestelde vertrouwen in ons en onze medewerkers."

Horecafamilie Van der Mei opende 't Smelnehûs in 1994. In het pand was tot 1972 het gemeentehuis van Smallingerland en later museum It Bleekerhûs gevestigd. Drie jaar geleden werd het grandcafé nog flink verbouwd.

Het nieuws zorgde voor veel verdrietige reacties op Facebook waaronder deze van Peter: "Wat ontzettend jammer...heel veel gezelligheid gehad bij jullie! 14 jr geleden op de niet te evenaren donderdagavonden bij jullie,mijn vrouw ontmoet. Daar ook onze bruiloft gevierd. Ik en velen met mij zal het Smelnehus en zn mensen missen...alle goeds voor de toekomst gewenst."