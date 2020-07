Zoektocht naar vermist meisje zonder resultaat

Publicatie: zo 12 juli 2020 19.11 uur

NES (AMELAND) - De zoekactie op en in de zee bij Ameland heeft zondag tot op heden nog geen resultaat opgeleverd. Dat maakte de politie aan het begin van de avond bekend. Het vermiste veertienjarige meisje uit Duitsland is nog altijd niet gevonden. Ze raakte zaterdagavond vermist en verdween in de zee.

De hulpdiensten zoeken door tot het donker wordt. Mocht ze dan nog niet zijn gevonden, wordt de zoekactie maandagmorgen bij daglicht hervat.