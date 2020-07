Scooterrijdster gewond na val

Publicatie: zo 12 juli 2020 15.46 uur

AUGSBUURT - Op de Zevenhuisterweg bij Augsbuurt is zondagmiddag een scooterrijdster gewond geraakt nadat ze onderuit ging met haar scooter.

De politie en een ambulance kwamen met spoed ter plaatse. In afwachting van de hulpdiensten verleenden omstanders eerste hulp. Na een behandeling in de ambulance is de scooterrijdster voor controle overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie heeft de scooter geborgen bij een woning in de buurt.

FOTONIEUWS