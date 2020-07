Zoektocht met sonar naar vermist meisje

Publicatie: zo 12 juli 2020 13.05 uur

BUREN - De zoektocht naar een vijftienjarig meisje uit Duitsland is zondag om 5.30 uur hervat. Ten noorden van Buren op Ameland is het meisje zaterdagavond in de zee vermist geraakt.

Er wordt met meerdere eenheden gezocht, zowel op het water, als op het strand, de duinen en de verdere omgeving. Zo laat de politie weten. Meerdere eenheden van de politie en andere hulpdiensten zijn hierbij betrokken. Wederom wordt de reddingboot ingezet en ook wordt er gebruik gemaakt van een vliegtuig van de Kustwacht en de SAR.

Aan het begin van de middag is bovendien een boot van de Landelijke Eenheid van de politie gearriveerd om in het water te gaan zoeken met sonar-apparatuur.