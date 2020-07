Fietsbrug ruim twee weken dicht voor inspectie

Publicatie: zo 12 juli 2020 12.57 uur

DRACHTEN - De fietsbrug De Slinger in Drachten gaat vanaf dinsdag ruim twee weken dicht voor een grote inspectie. De brug is afgesloten van 14 juli tot en met vrijdag 31 juli. Waarom de inspectie zoveel tijd in beslag moet nemen, is onbekend.

Bromfietsers, fietsers en wandelaars worden omgeleid wegens veiligheidsredenen. Het autoverkeer ondervindt in principe geen hinder van de inspectie-ronde. Maximaal twee dagen kan er voor auto's enige verkeershinder zijn.