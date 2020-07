Zoeken naar vermist meisje op zee hervat op zondag

Publicatie: zo 12 juli 2020 01.53 uur

NES (AMELAND) - Aan de Noordzeekust bij Ameland is zaterdagavond een 14-jarig meisje uit Duitsland vermist geraakt. Haar zus en vader kwamen ook in problemen, maar zij konden zichzelf in veiligheid brengen. De twee meisjes hadden rond 22.00 uur genoten van de zonsondergang in het zeewater op het strand en werden plotseling verrast door het water en kwamen daarna in de problemen.

De hulpdiensten werden om 22.30 uur gealarmeerd. De drie waren ten noorden van Buren te water geraakt. Even na 3 uur in de nacht werd de zoekactie naar het meisje gestaakt in verband met het kenteren van het tij. Er werd daarna nog wel in de duinen gezocht met helikopters.

"We leven enorm mee met de familie van het vermiste meisje", zegt burgemeester Leo Pieter Stoel, die een groot deel van de nacht aanwezig was op het strand. "De familie verkeert in grote onzekerheid. De beslissing om het zoeken te staken is voor hen verschrikkelijk."Burgemeester Stoel sprak zijn respect uit voor de hulpdiensten, de reddingsteams en de eilandbewoners die urenlang met schepen, auto's en een helikopter hebben gezocht.

Er werd gezocht met reddingboten van Ameland, Terschelling, Schiermonnikoog en Lauwersoog en ook met een SAR-helikopter. Bij de zoekactie zou de rubberboot Maria Hofker van Ameland zijn omgeslagen. Voor zover bekend zijn de opvarenden van de rubberboot allemaal uit het water gehaald.

Zondagochtend is het zoeken hervat. Onder leiding van de politie wordt door diverse hulpdiensten verder gezocht. De Kustwacht meldt dat ook het Kustwachtvliegtuig zal helpen met zoeken.