Wielrenner gewond na aanrijding met auto

Publicatie: za 11 juli 2020 16.45 uur

AUGSBUURT - Op de Steenharst bij Augsbuurt is zaterdagmiddag wielrenner uit Grijpskerk gewond geraakt na een botsing met een auto. De politie en een ambulance kwamen met spoed ter plaatse.

De wielrenner is behandeld door het ambulancepersoneel en is daarna overgebracht naar het ziekenhuis. De racefiets kwam door de klap in een sloot terecht. De auto liep lichte schade op door de botsing.De politie heeft ongeval op papier gezet.

