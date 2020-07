Komeet Neowise met blote oog zichtbaar

Publicatie: za 11 juli 2020 12.10 uur

DE WILGEN - De komeet Neowise was vrijdagavond met het blote oog te zien in Friesland. Het hemellichaam werd eind maart ontdekt. De komeet vloog rondjes om de zon. De helderheid is in de afgelopen maanden toegenomen waardoor Neowise ook met het blote oog zichtbaar is geworden.

De komeet is laag boven de horizon te zien aan de noordelijke sterrenhemel. Hij beweegt van het oosten naar het westen. Dit was vrijdagavond tussen middernacht en 3.00 uur.

De komeet is nog tot komende woensdag 's nachts te zien, maar wordt wel steeds minder helder. De komeet scheerde op 3 juli op relatief kleine afstand langs de zon en is nu weer op weg naar het buitengebied van ons zonnestelsel. Het zou 7300 jaar duren voordat hij weer in de buurt van de aarde te zien is.

De komeet is te zien met het blote oog maar een verrekijker is handig. Wil je NLC en/of de komeet fotograferen? Check dan deze tutorial over fotograferen van NLC.